群馬・沼田市で、男性が自宅でクマに襲われけがをしました。29日午後5時ごろ、沼田市中発知町で「玄関を開けたらクマがいて、夫がかじられた」と通報がありました。警察によりますと、男性（69）が雨戸を閉めようと玄関先に出たところ、クマに遭遇して肩を引っかかれ、下半身をかじられたということです。男性は軽傷です。クマに襲われた男性：クマが覆いかぶさってきて、ケツかじって手をひっかいて、玄関の中に入られたら困るか