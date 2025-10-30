１日、重慶江北国際空港で入境カードに記入する旅客。（重慶＝新華社配信／曾言延）【新華社重慶10月29日】中国重慶市の重慶江北国際空港に就航する国際旅客・貨物便は50路線に達し、欧州、北米、オセアニア、中東、北東アジア、東南アジアを網羅している。市関係部門がこのほど開いた記者会見で明らかにした。第14次5カ年規画（2021〜25年）期間に入って以降、重慶はシアトル、ロンドン、パリなどを結ぶ重要な国際旅客路線35