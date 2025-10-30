介護施設など一部顧客が対象アスクルは、医療機関や介護施設など一部の顧客を対象に、29日からFAXでの受注を試験的に再開しました。「ランサムウェア」感染によるシステム障害から10日余りが経ちましたが、復旧のめどは立っていません。まずはコピー用紙やトイレットペーパーなど37品目が対象で、試験運用の検証を踏まえ、今後、注文を受け付ける顧客や対象商品を拡大するとしています。