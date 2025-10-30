日経平均株価が1000円以上値上がりし、初めて5万1000円台にのせました。米中貿易摩擦への懸念が和らいだことなどで、前日のニューヨーク市場では主な株価指数が上昇し、29日の東京市場でも半導体関連を中心に買いが広がりました。市場関係者からは「5万2000円が視野に入った」との見方がある一方、過熱感を指摘する声も上がっています。