30日開幕のジャパンモビリティショー。ひと足先に見どころ、わくわく感をお伝えします。国内外の自動車メーカーなど、過去最多の517の企業や団体が参加する「ジャパンモビリティショー 2025」。30日の開幕を前に報道陣に公開され、各社自慢のモビリティが披露されました。トヨタ自動車・豊田章男会長：日本の心「ジャパン・プライド」を世界に発信していく。そんなブランドに育てていきたいと思っている。みなさん「ネクスト・セン