クマ木原稔官房長官は29日の記者会見で、クマによる被害の深刻化を受け、30日に開催を予定していた関係省庁の連絡会議を閣僚会議に格上げすると発表した。これまで連絡会議は、警察庁や農林水産省、国土交通省、環境省、林野庁の5省庁で構成されていた。新たに文部科学、防衛、総務3省を追加する。「従来の対策パッケージでは想定し得なかった包括的、機動的な対応が求められる」と説明し、政府一体での支援態勢の構築を図る考え