1970（昭和45）年10月30日、東京・晴海で第17回東京モーターショーが開幕した。外国車が初めて本格的に参加。安全、公害問題が社会の関心を集める中、各社は独立のパビリオンで対策をPRした。トヨタは新発表の「セリカ」「カリーナ」に加え、試作の小型3輪電気自動車「コミューター」（写真）を展示した。