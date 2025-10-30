【新華社ウルムチ10月29日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源（キュネス）県の薩哈（サハ）野生果樹林風景区は最近、最も美しい時期を迎えている。木々は緑色の衣を脱ぎ捨て、黄金色やだいだい色、赤色に「盛装」し、周辺に点在する遊牧民の住居「ゲル」やラクダ、牛、羊と趣あるコントラストを成している。空から見ると、色彩が幾重にも重なり絹織物のような光景が広がっている。（記者/関俏俏