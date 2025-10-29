高齢者の住宅を訪れ、「給湯器がいつ壊れてもおかしくない」とうそを言い、部品を交換したように装ったとして自称・住宅設備機器販売業の夫婦が逮捕されました。 警察によりますと特定商取引法違反と詐欺の疑いで逮捕されたのは浜松市のともに40代の夫婦の2人です。 2人は3月、三重県御浜町の80代の女性が暮らす住宅を訪れました。 2人は女性宅の給湯器について「いつ壊れてもおかしくない」「大丈夫なようにしておき