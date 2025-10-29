支払われた車の購入代金50万円を横領した疑いで、警察は、自動車整備・販売業の男を逮捕しました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県大崎町で自動車の整備・販売会社を経営する志布志市の男（46）です。 志布志警察署によりますと、男はことし5月15日、大崎町に住む70代女性から、自動車の購入代金50万円を受け取ったにもかかわらず、納車せず、代金を横領した疑いがもたれています。 8月に女性が男と連絡がとれなく