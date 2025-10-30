高市首相がアメリカのAI企業のトップらと面会しました。高市首相：日本にとって、今すごく大事なのがAIの信頼性・安全性だ。米AI企業CEOダリオ・アモデイ氏：AIを迅速に責任を持って進化させるために協力していきたい。対話型AIサービス「チャットGPT」を開発した「OpenAI」の元メンバーが創立したアメリカのスタートアップ企業「アモデイ・アンソロピック」のダリオ・アモデイCEOらが高市首相を訪ね、日本の政府やスタートアッ