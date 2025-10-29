アメリカのトランプ大統領が、一連のアジア外交最後の訪問国となる韓国に到着しました。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ大統領を国賓として迎え、アメリカの大統領に対して初めて韓国の最高位の勲章を授与したほか、古代の王族がつけた金の冠のレプリカをプレゼントしました。会談では、トランプ大統領が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談について日程の調整がつかなかったと明かした上で、今後も