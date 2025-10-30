2025年10月26日、中国メディアの楚天都市報は、広東省で長きにわたり商店に現金を置いていく「謎の客」がおり、店主が困惑していることを報じた。記事によると、広東省梅州市で調味料の卸売業を営む劉（リウ）さんは「ここ2〜3年、謎の男性客が人の見ていない隙に、頻繁に店内のレジに現金を投げ入れている」と悩んでいる。投げ入れられた現金の合計は2300元（約4万9000円）にまで増えているという。劉さんによると、この男性客は