アメリカの半導体大手エヌビディアの時価総額が29日、世界の企業で初めて一時、5兆ドル＝日本円でおよそ760兆円を突破しました。29日のアメリカ株式市場で、エヌビディアの時価総額が一時、5兆ドル＝日本円でおよそ760兆円を突破しました。5兆ドルの大台を超えるのは世界の企業で初めてです。エヌビディアは、AI向け半導体の需要拡大を背景に株価が上昇し続けていて、7月には世界で初めて時価総額4兆ドルを突破したばかりでした。