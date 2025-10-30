俳優の窪塚洋介（４６）が、２９日更新の千原ジュニアのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「千原ジュニアＹｏｕＴｕｂｅ」に出演。腸活を語った。窪塚は「一番簡単なのは、寝る前の３時間だけ食べないで寝られたら心身ともに寝るので、眠りが深くなる。翌日の体の軽さも違うし、（頭も）すっきり。全然違うと思う」と語る。「一番ヤバイのは、朝まで遊んでラーメン食って帰ったりする」時で、「胃腸をフル稼働させて自分だけ寝ようとし