◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦の本拠ブルージェイズ戦に「１番・投手、ＤＨ」でフル出場。初の大舞台でのマウンドは主砲のＶ・ゲレロ内野手（２６）に逆転２ランを浴びるなど７回途中４失点で黒星。打っても７試合ぶり無安