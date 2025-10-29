女子ゴルフの小祝さくらのスタッフ公式インスタグラムが２９日、ストーリーズに新規投稿。「やっとギプスが取れました練習ができるまではまだ時間が掛かりますリハビリで少しずつ頑張っていきます」と記し、小祝の後ろ姿と見られる写真に添えた。小祝は今季左手首を痛めて欠場が続き、手術を決断。９月に手術を受け、残りシーズンの試合を全休している。その後、ゴルファー仲間のＳＮＳの写真に登場した際には左腕に白い