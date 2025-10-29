陸上自衛隊は訓練飛行中のヘリコプターがレーザー照射を受けたと発表しました。レーザー照射を受けたのは陸上自衛隊東北方面・ヘリコプター隊に所属するUH1J多用途ヘリコプターです。このヘリコプターは29日午後5時20分ごろ、岩手県から宮城県までの間を夜間飛行する訓練を行っていました。その後、宮城県の霞目駐屯地から15キロメートルほど離れた利府町の上空で緑色のレーザーを3秒程度照射されたということです。レーザーを照射