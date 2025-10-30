米半導体大手エヌビディアのロゴ＝8月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米調査会社ファクトセットによると、米半導体大手エヌビディアの時価総額が29日のニューヨーク株式市場の終値で5兆ドル（約760兆円）を突破した。時価総額が5兆ドルを超えたのは世界の上場企業で初めて。人工知能（AI）開発競争が激化する中、エヌビディア製のAI向け半導体への需要は旺盛だ。業績拡大への期待から、今年7月に4兆ドルの大台に乗せてか