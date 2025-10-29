SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの山川穂高（33）が日本シリーズ記録に並ぶ3試合連続の本塁打を放った。試合を動かす効果的な一打に「伸びてくれて良かった」と笑った。2回。先頭の山川は阪神郄橋遥人に2球で追い込まれるも、真ん中付近に来た4球目の直球を振り抜いた。バットの先ながら打球はバックスクリーン一直線。3試合連発となる先制のソロとなった。「いい投