SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）5年ぶりの日本一奪還へ、ソフトバンクが「王手」をかけた。本拠地での初戦こそ落としたが、そこから一気に3連勝。DeNAに敗れて日本一を逃した昨年は2連勝発進しながら「王手」すらかけられなかっただけに、もう一踏ん張りだ。勝因は何より選手の働きに尽きるが、小久保監督の「攻めのタクト」も光った。特筆すべきは六回だ。まず、攻撃面では2死二塁の