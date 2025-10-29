東海地区に所属する第１３７期新人ボートレーサー７人が２９日、中京スポーツを訪問。１１月のデビューを前に夢や野望について語った。愛知支部は鈴木雄登（すずき・ゆうと）、女子レーサーの志賀美優（しが・みゆう）と林風音（はやし・かざね）。鈴木は「中学１年から高校３年まで騎手を目指していた」という。親戚からの勧めで方針転換し１回目の挑戦で合格した。女子２人はともに剣道で実績ある選手。志賀は「早朝バイトを