Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング / Silent Wish」の2曲を11月19日に配信することを発表した。さらに、12月1日にEP『Your Winters』配信リリース、12月24日には初となるファンクラブ限定盤『Your Winters』のCDリリースが決定した。新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent Wish」は両曲ともにクリスマスソングだという。EP『Your Winters』には新曲2曲に加えて、「愛しさにリボンをかけて -2025ver.-」、「Ma