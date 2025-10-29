かつてレアル・マドリードで活躍した元ドイツ代表MFトニ・クロース氏が、古巣の勝利に終わったエル・クラシコについて言及した。29日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。ラ・リーガ第10節が現地時間26日に行われ、レアル・マドリードとバルセロナが対戦した。今シーズン最初のエル・クラシコはレアル・マドリードが本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』の声援を背に序盤から主導権を握り、22分にキリアン・エンバペ