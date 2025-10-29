【ニューヨーク共同】カナダ銀行（中央銀行）は29日、政策金利を0.25％引き下げ、2.25％にすると発表した。利下げは2会合連続。カナダ銀は声明で利下げ理由について「景気の弱さと、インフレ率が目標の2％近辺にとどまる見通しを踏まえた」と説明。今後の経済見通しに変化があれば「必要に応じて対応していく」と強調した。