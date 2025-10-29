【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸して一時、取引時間中の最高値を更新し、心理的な節目である4万8000ドル台を付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が29日の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げを決めるとの期待から、買い注文が先行した。午前10時現在は前日比276.42ドル高の4万7982.79ドルを付けた。