アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が30日、韓国で行われます。両者の対面での会談は、第2次トランプ政権発足後初めてです。アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と30日の午前11時から韓国で会談すると発表しました。両者が対面で会談するのは第2次トランプ政権の発足後初めてで、中国によるレアアースの輸出規制をめぐり、アメリカが100％の対抗関税に言及するなどして