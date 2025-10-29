【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアの時価総額が29日、世界の企業として初めて一時、5兆ドル（約760兆円）を突破した。生成人工知能（AI）向け半導体需要を背景とした業績拡大期待が株価を押し上げた。