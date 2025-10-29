◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が代打で貴重な適時打を放った。2点リードの6回2死二塁。左腕の桐敷拓馬のツーシームを右前に運んだ。「守りができない中で、代打での一振りで絶対に仕事をしようと思った。この代打起用に結果で応えることができて良かったです」と一塁ベース上で喜びを噛みしめた。左脇腹痛から復帰し、本拠地での1、2戦目はDHで