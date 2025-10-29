◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）右かかと痛のためベンチ外となったソフトバンクの今宮健太内野手が、次戦以降の復帰へ意欲を示した。今宮は28日の第3戦で先発出場。6回2死一、二塁の場面で背走しながら飛球を好捕するファインプレーを見せていた。しかし、着地した際に右かかとを痛め、9回の守備から退いていた。29日は球場入りしたものの、別メニュー調整。試合後、今宮は「全然大