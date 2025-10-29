◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクが接戦を制し、3連勝で3勝1敗とし5年ぶりの日本一に王手をかけた。山川穂高の3試合連続となる先制3号ソロなどで3得点を挙げ、5投手のリレーで逃げ切った。大津亮介が5回無失点で初勝利を挙げた。初戦を落としたが、3連勝で一気に王手。小久保裕紀監督は「一戦必勝で。やることは変わらずしっかり明日に準備して備えたいと思います」と力を