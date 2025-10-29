SMBC日本シリーズ2025第4戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクの大津亮介投手（26）が先発の役割を果たしチームに3連勝をもたらした。敵地・甲子園のマウンドで5回59球3安打無失点の力投。中継ぎ陣も2点を失ったもののリードは守り抜き2020年以来5年ぶりとなる日本一に王手を懸けた。守護神・杉山が代打・木浪を二ゴロに打ち取りゲームセット。溶離の瞬間、大津はベンチで雄叫びを上げ、全身