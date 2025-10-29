日本時間２２時４５分にカナダ中銀が政策委員会の結果を発表し、予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施した。それを受けてカナダドルは買いの反応を見せている。 声明では「予測が実現すれば金利は“ほぼ適正水準”にあると見ている」と述べており、今回の利下げサイクルのターミナルレート（最終到達点）に接近していることを示唆している。 カナダ円は１０９円台前半に上昇。 USD/CAD1.3925