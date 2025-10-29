・予測が実現すれば金利は「ほぼ適正水準」にあると見ている。 ・見通しが変化すれば対応の用意。 ・コアＣＰＩの２．５％近辺を再確認。 ・第３四半期ＧＤＰは前期比０．５％、第４四半期は１．０％を予測。 ・ＧＤＰ予測を下方修正、２５年は１．２％、２６年は１．１％に。 ・２７年のＧＤＰは１．６％を見込む。 ・米中貿易戦争でＧＤＰは２６年末までに１．５％押し下げられる見通し。 ・２７年末まで供給過剰が続くと