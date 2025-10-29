◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンク・山川穂高内野手が「４番・一塁」で先発し、日本シリーズ最多記録に並ぶ３試合連続本塁打をマークした。両軍無得点の２回先頭、２ストライクから阪神・高橋の４球目を振り抜き、中越えに先制ソロ。２球で追い込まれてからの一発を「球が強かったので、それに合わせてはいた。（２ストライクまでは）コースがいいところだったので