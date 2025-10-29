２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、前日の終値から３００ドル超上昇し、史上初めて４万８０００ドル台を突破した。取引時間中の最高値を更新するのは４営業日連続。ＡＩ（人工知能）向け半導体の販売が今後も堅調に推移するとの期待から半導体大手エヌビディア株などが上昇した。米中対立が緩和に向かうとの期待や、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が近く追加利下げを決めるとの観測も株価を押し