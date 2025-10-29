【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング」「Silent Wish」の2曲を11月19日に配信リリースすることを発表。さらに、12月1日にはEP『Your Winters』を配信リリース、12月24日にはLittle Glee Monster初となるファンクラブ限定盤『Your Winters』のリリースも決定した。 ■EPにはウィンターソング3曲を再録 新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent