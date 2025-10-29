2025年10月27日、中国のゲーム専門メディア・遊民星空は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が米国の日本アニメデータベースサイト・My Anime List（MAL）のランキングで第2位に躍り出たと報じた。（本作はネタバレを含みます）「チェンソーマン」は、藤本タツキ氏の漫画が原作。チェンソーの悪魔・ポチタと共にデビルハンターとしての生活を送るデンジが、ある出来事をきっかけにポチタと契約し、チェンソーマンとして活躍するダー