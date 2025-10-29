俳優の秋野暢子さん（68）が28日、がんを患った経験のある仲間たちと、絵画展『〜色彩の希望?〜 秋野暢子と希望の輪展／がんを乗り越えて、新たな色を見つける』（11月3日まで）を開催しました。東京・渋谷で開催中の『秋野暢子と希望の輪展』は、色鮮やかな絵画やガラス作品など秋野さんが今年制作した50点以上が並んでいます。会場を訪れた60代のお客さんは、「象とかキリンにしても、目が印象的ですよね。優しい目。安らぎます