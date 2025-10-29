Image: Raymond Wong / Gizmodo US 最近のゲーミングヘッドセットは、本当に高いですよね。ソニーの「Inzone H9 II」は3万9,600円、SteelSeriesの「Arctis Nova Elite」に至ってはなんと11万円（アメリカでは600ドル）です。これらのゲーミングヘッドセットの音質が良くないと言っているわけではありません。筆者は自分でInzone H9 IIを試して感動しました。しかし、ゲーミングヘッドセット