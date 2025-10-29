２９日のニューヨーク株式市場で、米半導体大手エヌビディアの時価総額が一時５兆ドル（約７６０兆円）を突破した。時価総額５兆ドル超えは世界初。２９日の取引でエヌビディア株は前日の終値から一時４％超上昇し、時価総額が５兆ドルを超えた。２８日に行われた開発者向け会議の基調講演で、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が新型半導体製品の販売が好調に推移しているとの見方を示し、今後の成長への期待が高