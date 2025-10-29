阪神・畠世周投手（３１）が「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第４戦・ソフトバンク戦（２９日、甲子園）に２番手として緊急登板。鷹打線相手に最少失点で踏ん張り、ピンチの流れを最小限に食い止めた。先発・高橋遥人投手（２９）が５回一死一、二塁から周東の打球を左ヒジに受けるアクシデントに見舞われ、２番手で急きょマウンドへ。一死満塁と絶体絶命の場面で３番・柳町に犠飛を許しながらも、最後は栗原を１４４キロ