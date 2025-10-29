コーデのシーズンムードをグッと高めてくれそうなジャケットは、大人女性が積極的に取り入れたいアイテム。着こなし方に迷ったら、ショップスタッフさんのおしゃれなコーデを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】から登場した高見えジャケットと、上品で大人にぴったりなこなれ感ある着こなしを紹介します。 クラシカルな雰囲気が魅力のジャケット 【GU】「ダブルブレストチェッ