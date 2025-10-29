VARに関するルールが変更される可能性があるようだ。『Daily mail』によると、元選手やコーチで組織される国際サッカー評議会(IFAB)は退場となる2枚目のイエローカードにVARが介入できるようルールを変更したいと考えており、6月に開催されるW杯に間に合うよう実現を目指しているという。1月にヒースローで行われる年次総会で正式に提案され、票を集めることができれば晴れてルールが変更されることになる。現在VARが介入できるの