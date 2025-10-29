マンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルがMFの補強を検討している。『Sky sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ターゲットはプレミアリーグのノッティンガム・フォレストでプレイするイングランド代表MFエリオット・アンダーソン。ニューカッスルのユース出身のプレイヤーで、トップチーム昇格後にフォレストに移籍している。ニューカッスルではより攻撃的なポジションで起用されていたが、フォレストではポ