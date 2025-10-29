BTSのVさんが去年11月に発表した楽曲『Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)』が、Spotifyで累計再生数5億回（10/25付）を突破しました。この楽曲は、韓国の代表的なボーカリストといわれているパク・ヒョシンさんとのデュエット曲で、ジャズ・ポップジャンルの曲となっています。リリース直後、ビルボードのメインソングチャート『HOT100』に99位で初登場。当時、ビルボードの『今シーズン最適な冬の楽曲27選（The 27 Best Winter S