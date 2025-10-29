三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は29日、第5話が放送され、三谷作品の常連にして名脇役の浅野和之（71）が事前告知なしのサプライズ出演を果たした。物語のキーパーソンとなる新キャラクター、シェイクスピア俳優の是尾礼三郎役を演じる。＜※以下、ネタバレ有＞