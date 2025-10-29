落語家の三遊亭好楽さん（79）、七代目三遊亭円楽さん（47）らが29日、東京・足立区の易行院で営まれた五代目三遊亭圓楽さんの十七回忌法要に参列。五代目の思い出を語りました。2009年10月29日に76歳で亡くなった五代目三遊亭圓楽さん。演芸番組『笑点』の司会を23年間務めました。法要後、取材に応じた好楽さんは「（五代目の）息子さん夫婦としゃべったんですけど、大きさが伝わりますね。いまだに（笑点の）楽屋でプロデューサ