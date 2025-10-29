◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクが3―2で逃げ切り、第2戦から3連勝。日本一に王手をかけた。過去75度の日本シリーズで3勝1敗となったのは、引き分けがあるケースも含め35度。そのうち89％に当たる31度、リードしたチームが日本一となっている。ソフトバンクが3勝1敗となったのは過去6度あり、阪神と対戦した2014年も含めて5度、日本一に輝いている。