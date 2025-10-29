「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）ソフトバンク先発の大津が５回３安打無失点の好投。試合の流れを引き寄せて、チームを３連勝に導いた。味方の失策が絡んだ三回は２死一、三塁のピンチを背負ったが、最後は相手の主砲・佐藤輝をカットボールで中飛に仕留めた。「インコースのカットだったんですけど、しっかり押しきり、強いカットを投げました」と胸を張った。１４０キロ